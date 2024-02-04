145 человек в Тамбовской области не получили зарплату за 2023 год

На 1 января 2024 года по данным, полученным от организаций Тамбовской области (без субъектов малого предпринимательства), суммарная просроченная задолженность по заработной плате работникам составила 19,8 миллионов рублей.
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