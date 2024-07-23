Бьянка заступилась за Глюк’oZу: «Из приличной жены и матери сделали алкоголичку»

Певица Глюк’oZa знатно подпортила себе репутацию после концерта в Краснодаре. Настолько сильно, что ей даже пришлось записывать обращение в социальной сети с извинениями и признаваться, что она действительно находилась в измененном состоянии сознания из-за лекарственных препаратов.