Андрей Ильницкий. Антихрист как технология

«Мы имеем непобедимого союзника— благодать Духа, потому что мынаучены такому искусству, чтоможем ратоборствовать не слюдьми только, но и с демонами»Иоанн Златоуст, СвятительВ статье дана авторская концепция обеспечения ментальной безопасности российского социума и Русского мира в условиях цивилизационного столкновения с Западом.