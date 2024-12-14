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Андрей Ильницкий. Антихрист как технология

Андрей Ильницкий. Антихрист как технология

«Мы имеем непобедимого союзника— благодать Духа, потому что мынаучены такому искусству, чтоможем ратоборствовать не слюдьми только, но и с демонами»Иоанн Златоуст, СвятительВ статье дана авторская концепция обеспечения ментальной безопасности российского социума и Русского мира в условиях цивилизационного столкновения с Западом.

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