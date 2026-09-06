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В рейтинг регионов с высокой заработной платой вошел Санкт-Петербург

В рейтинг регионов с высокой заработной платой вошел Санкт-Петербург

Северная столица попала в число регионов-лидеров с зарплатой, превышающей показатель в 114,7 тысяч по всей России.

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