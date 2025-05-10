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Петербургский дневник

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Средний размер социальной пенсии в России составил 15,5 тысяч рублей

Средний размер социальной пенсии в России составил 15,5 тысяч рублей

Пособие проиндексировали с 1 апреля Средний размер социальной пенсии в России за год увеличился на две тысячи рублей и с 1 апреля составил 15 с половиной тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на Социальный фонд России.

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