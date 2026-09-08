Бойцы "Севера" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили пункт управления беспилотников с живой силой и наземный робототехнический комплекс (НРТК) подразделения ВСУ, которое находилось в окружении в Харьковской области.
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