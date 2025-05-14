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KurskTV.Ru

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В Курске для участников проекта «Курское долголетие» провели занятие по скандинавской ходьбе

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">В преддверии Всемирного дня скандинавской ходьбы в Курске состоялось оздоровительное мероприятие &laquo;Шаги к здоровью&raquo; для участников проекта &laquo;Курское долголетие&raquo;.

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