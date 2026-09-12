Grammy winning rapper Lil Durk acquitted in murder-for-hire trial

Grammy Award-winning rapper Lil Durk was acquitted Friday on charges of hiring a crew to kill a rival rapper as revenge for the death of his friend.
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