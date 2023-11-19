Минфин ФРГ: изъятие €60 млрд из бюджета приведёт к тяжёлым последствиям

Судебный запрет в Германии на перераспределение невостребованных кредитов размером в €60 млрд приведёт к тяжёлым краткосрочным последствиям для немецкой экономики, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
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