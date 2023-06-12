«Сан-Лоренсо» и «Сентраль Кордова» разошлись миром в чемпионате Аргентины

«Сан-Лоренсо» дома не смог дожать команду «Сентраль Кордова» 12 июня в матче 20-го тура чемпионата Аргентины по футболу, который прошел на стадионе «Педро Бидегаин — Нуэво Гасометро» в Буэнос-Айресе.