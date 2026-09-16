В России впервые с 2020 года снизилась стоимость аренды жилья

В сентябре средняя ставка за год снизилась на 1,7% для однокомнатных и двухкомнатных квартир.В сентябре средняя ставка за год снизилась на 1,7% для однокомнатных и двухкомнатных квартир.
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