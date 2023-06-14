Русская весна

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В Госдуме рассказали о готовящихся нововведениях по статусу ЧВК в России

В Госдуме рассказали о готовящихся нововведениях по статусу ЧВК в России

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о подготовке предложений об определении правового статуса частных военных компаний (ЧВК) в РФ.

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