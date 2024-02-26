Экс-игрок Масалитин: у ЦСКА в первом круге были удачные и неудачные отрезки

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, чего ждет от армейского клуба после рестарта чемпионата России, и отметил, что после первой части первенства у него осталось нехорошее впечатление от игры команды.
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