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Экс-игрок Масалитин: у ЦСКА в первом круге были удачные и неудачные отрезки

Экс-игрок Масалитин: у ЦСКА в первом круге были удачные и неудачные отрезки

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, чего ждет от армейского клуба после рестарта чемпионата России, и отметил, что после первой части первенства у него осталось нехорошее впечатление от игры команды.

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