Бизнес-омбудсмен Смоленской области принял участие в конференции «Финкультура предпринимательства в России»

Состоялась Всероссийская конференция, организованная Институтом финансовой грамотности Финансового университета и посвященная методикам и практикам повышения финансовой культуры субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность.
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