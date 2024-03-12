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В Удмуртии отказались от варианта создания платного участка трассы Ижевск-Воткинск

В Удмуртии отказались от варианта создания платного участка трассы Ижевск-Воткинск

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии отказались от создания платного участка на дороге Ижевск-Воткинск. Об этом на встрече с журналистами 12 марта рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

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