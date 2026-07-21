Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне

Такое заявление сделал посол по особым поручениям отечественного МИД Марат Бердыев. По словам дипломата, личное участие Путина в саммите 18-19 ноября «свидетельствует о том, какое значение мы придаем экономическим отношениям с партнерами в АТР, в частности с КНР, высокой оценке нами китайских подходов к наращиванию потенциала АТЭС по стимулированию прогресса и благосостояния».