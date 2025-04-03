Отель-долгострой Кокорина у «Континента» ввели в эксплуатацию. Как сообщил мэр Сергей Шелест, объект «построен несколько лет назад, но документы получены не были».
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Отель-долгострой Кокорина у «Континента» ввели в эксплуатацию. Как сообщил мэр Сергей Шелест, объект «построен несколько лет назад, но документы получены не были».