В Демпартии США предложили Байдену покинуть свой пост до окончания срока

Действующий президент США Джо Байден должен покинуть свой пост до окончания срока, что создаст возможность для вице-президента Камалы Харрис стать главой государства до инаугурации республиканца Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии