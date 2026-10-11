WSJ назвала отношения Трампа и Зеленского худшими со времён скандала в Белом доме

Отношения американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского достигли низшей точки со времён их перепалки в Овальном кабинете в 2025 году, отмечает газета The Wall Street Journal.
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