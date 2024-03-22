Законопроект о компенсации проезда по Камскому мосту всем жителям Камбарского района рассмотрели в Госсовете

Камбарка. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии рассмотрели проект закона о расширении категорий граждан, которые имеют право получить компенсацию за проезд по Камскому мосту, если они проезжали его по пути в медучреждение по направлению врача.
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