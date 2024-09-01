Стоит ли OpenAI 100 миллиардов долларов?

По сообщениям, OpenAI может увеличить свою оценку до 100 миллиардов долларов. По данным The New York Times, Nvidia и Apple ведут переговоры о том, чтобы внести свой вклад в следующий раунд привлечения средств, а Thrive Capital возглавит сделку, если она состоится.
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