Героизм командира танка Рязанова отметили двумя орденами Мужества

В составе батальонной тактической группы командир танка роты морской пехоты Тихоокеанского флота главный старшина Антон Рязанов вытеснял украинских националистов с занимаемых позиций, когда в глубине обороны врага его танк атаковали из ПТУР.
В составе батальонной тактической группы командир танка роты морской пехоты Тихоокеанского флота главный старшина Антон Рязанов вытеснял украинских националистов с занимаемых позиций, когда в глубине обороны врага его танк атаковали из ПТУР.
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