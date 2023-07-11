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Героизм командира танка Рязанова отметили двумя орденами Мужества

Героизм командира танка Рязанова отметили двумя орденами Мужества

В составе батальонной тактической группы командир танка роты морской пехоты Тихоокеанского флота главный старшина Антон Рязанов вытеснял украинских националистов с занимаемых позиций, когда в глубине обороны врага его танк атаковали из ПТУР.

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