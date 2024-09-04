Выполнение задания осложнялось аномальной жарой Военнослужащим мотострелкового соединения группировки войск «Центр» удалось взять в плен семь военнослужащих украинской армии во время освобождения населенных пунктов Донецкой Народной Республики на авдеевском направлении.
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