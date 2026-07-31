Пенсионерка из Петербурга может через суд вернуть похищенные 810 тысяч рублей

Жительница Санкт-Петербурга может через суд вернуть 810 тысяч рублей, которые она передала мошенникам под предлогом защиты персональных данных.
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