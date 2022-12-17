Люк Хьюз, Кули и Готье вошли в состав сборной США на МЧМ-2023

Стал известен состав сборной США на молодежный чемпионат мира. Большая часть игроков представляет студенческий чемпионат NCAA - в том числе 4-й номер драфта НХЛ-2021 Люк Хьюз и 3-й номер драфта-2022 Логан Кули.
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