Люк Хьюз, Кули и Готье вошли в состав сборной США на МЧМ-2023

Стал известен состав сборной США на молодежный чемпионат мира.  Большая часть игроков представляет студенческий чемпионат NCAA - в том числе 4-й номер драфта НХЛ-2021 Люк Хьюз и 3-й номер драфта-2022 Логан Кули.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх