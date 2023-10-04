Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    КАЗАХСТАН ИСТОРИЧЕСКИ НИКОГДА НЕ БЫЛ ОТДЕЛЬНОЙ СТРАНОЙ. ЭТО УЛЬЯНОВ НАДЕЛИЛ ИХ РОССИЙСКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ. НАДО ОФИЦИАЛ...В Казахстане созд...
  • Андрей
    все кто гонит на Россию -должны быть на "заметке" у ФСБ !В Казахстане созд...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Даже писать не хочется про этот гнилой бред... Очень обеднеет это ворье от прогрессивного налогообложения... Сравнил ...Почему прогрессив...

Всё, англосаксы кончились. Отравить кота – это пик их нынешних возможностей

Всё, англосаксы кончились. Отравить кота – это пик их нынешних возможностей

Money for nothing and chicks for free не бывает Читает очередной комментарий вида «украину поддерживать не бросят, 1.

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