Всё, англосаксы кончились. Отравить кота – это пик их нынешних возможностей

Money for nothing and chicks for free не бывает Читает очередной комментарий вида «украину поддерживать не бросят, 1.
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