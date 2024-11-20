Германия начала всерьез готовиться к войне с Россией

Будни мужчин. Все что нам интересно

ФРГ в ходе подготовки к военным действиям против России активизировала План операции «Германия». Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет о том, что этот документ детально описывает экономические и иные меры в преддверии вероятного конфликта.