События в истории России 11 октября: основана первая академия наук, был взят город Казань, СССР ликвидировал частную собственность Анна Чернышова11 октября 1783 года в России наступило значимое событие для науки — была создана первая академия, что способствовало развитию множества дисциплин на официальном уровне.