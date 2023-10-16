Российская армия успешно уничтожает бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки, о чем рассказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале DDGeopolitics.
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