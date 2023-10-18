Знаки "Стоянка запрещена" и "Остановка запрещена" поставили у ЖК "Ютссон" летом 2023 года 92 барнаульских водителя получили штрафы за незаконную парковку рядом с домом на ул.
92 водителей оштрафовали за стоянку у ЖК "Ютссон" в Барнауле после установки знаков
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АНГЕЛ АНГЕЛ
В тему.. Идет развод экипажей ДПС в ГИБДД. После получения заданий экипажи расходятся. К разводящему подходит лейтенант и говорит старшему.. У сержанта жена вчера родила, старший говорит, возьмите знак сорок и установите его на скоростной трассе, лейтенант говорит так она родила двойню, ну тогда возьмите двадцать и его установите. Это я к чему. В России нет программы и ближайшее время не предвидится по организации дорожного движения. Есть бизнес проект по пополнению бюджета за счет штрафов как городского так и личного....
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