92 водителей оштрафовали за стоянку у ЖК "Ютссон" в Барнауле после установки знаков

АНГЕЛ АНГЕЛ

В тему.. Идет развод экипажей ДПС в ГИБДД. После получения заданий экипажи расходятся. К разводящему подходит лейтенант и говорит старшему.. У сержанта жена вчера родила, старший говорит, возьмите знак сорок и установите его на скоростной трассе, лейтенант говорит так она родила двойню, ну тогда возьмите двадцать и его установите. Это я к чему. В России нет программы и ближайшее время не предвидится по организации дорожного движения. Есть бизнес проект по пополнению бюджета за счет штрафов как городского так и личного....