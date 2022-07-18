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Джоэл Эмбиид станцевал еврейскую хору во время свадьбы

Джоэл Эмбиид станцевал еврейскую хору во время свадьбы

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид стал гостем свадебной церемонии. Во время празднования звездный игрок НБА станцевал еврейскую хору.

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