"Северный человек" Москва: Приезжий таксист во время поездки нахамил женщинам и высадил их на полпути с двумя грудными детьми./В Подмосковье мигрант переехал 59-летнюю женщину — она скончалась на месте

НП

Наталья Павлова

Вышвырнуть этого таксиста из России, а если здесь и ещё его родственники ошиваются, то и их вон из России. В назидание другим, чтобы имели понятие о том, как вести себя в стране, которая даёт им возможность жить по-человечески. Так и вести себя надо по-человечески. И так поступать (вышвыривать из России вон) каждого мигранта вместе со всеми родственниками, который ведёт себя в нашей стране не как адекватный гость, а как оккупант, варвар, неблагодарная свинья...