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"Северный человек" Москва: Приезжий таксист во время поездки нахамил женщинам и высадил их на полпути с двумя грудными детьми./В Подмосковье мигрант переехал 59-летнюю женщину — она скончалась на месте

"Северный человек" Москва: Приезжий таксист во время поездки нахамил женщинам и высадил их на полпути с двумя грудными детьми./В Подмосковье мигрант переехал 59-летнюю женщину — она скончалась на месте

В Москве две женщины заказали такси "Комфорт +", указав в комментариях, что они будут с двумя младенцами и своими автокреслами.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Вышвырнуть этого таксиста из России, а если здесь и ещё его родственники ошиваются, то и их вон из России. В назидание другим, чтобы имели понятие о том, как вести себя в стране, которая даёт им возможность жить по-человечески. Так и вести себя надо по-человечески. И так поступать (вышвыривать из России вон) каждого мигранта вместе со всеми родственниками, который ведёт себя в нашей стране не как адекватный гость, а как оккупант, варвар, неблагодарная свинья...
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17 час.
SUZUKI SUKIS
Гнать гаденаша со всем выводком из россии
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17 час.
Роман
Только депортация в жесткой форме,с лишение всего,что наглец заработал в нелюбимой им России,без права вьезда в страну до конца его никому не нужной жизни!!!Обнаглели эти &quot;нужные специалисты&quot;!!!
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16 час.

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