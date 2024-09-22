Расплата за романтику. Об изнанке профессии космонавта

В космонавты отбирают самых крепких, здоровых, выносливых и психически уравновешенных людей. Но даже они, ступая на Землю после месяцев орбитальной жизни, испытывают ощущения, будто были прикованы к постели.
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