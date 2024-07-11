Могилевская футбольная команда ´Днепр Stars´ и представители филиала ´Бобруйский´ ОАО ´Бабушкина крынка´ посетили епархиальны...

Могилевская футбольная команда ´Днепр Stars´ и представители филиала ´Бобруйский´ ОАО ´Бабушкина крынка´ посетили епархиальный духовно-просветительский центр ´Дружба´8 июля 2024 года Могилевская футбольная команда ´Днепр Stars´, в состав которой входят артисты, работники регионального телевидения, фотографы и представители других творческих професс .