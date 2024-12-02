В Саратовской области школьница умерла после секса со студентом: что известно

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 декабря, ФедералПресс. Федеральные телеграм-каналы распространили новость о гибели 15-летней школьницы, которая скончалась после интимной близости со своим молодым человеком, 19-летним студентом.
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