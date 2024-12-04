В Территориальном фонде ОМС Петербурга рассказали о новых принципах работы

С января 2024 года там стали тщательнее отслеживать финансирование медицинских организаций Во вторник, 3 декабря, под руководством вице-губернатора Олега Эргашева прошло заседание правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии