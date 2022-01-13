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В США заявили, что встреча Путина и Байдена пока не планируется

В США заявили, что встреча Путина и Байдена пока не планируется

Администрация Президента России/Global Look Press Официальный представитель Белого дома Джен Псаки призналась, что не обладает информацией о встрече президентов России и США после переговоров о безопасности, которые подошли к концу в Европе.

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