В США заявили, что встреча Путина и Байдена пока не планируется

Администрация Президента России/Global Look Press Официальный представитель Белого дома Джен Псаки призналась, что не обладает информацией о встрече президентов России и США после переговоров о безопасности, которые подошли к концу в Европе.
Администрация Президента России/Global Look Press Официальный представитель Белого дома Джен Псаки призналась, что не обладает информацией о встрече президентов России и США после переговоров о безопасности, которые подошли к концу в Европе.
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