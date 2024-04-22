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Закон, порядок, государство

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В Тюменской области к оперативно-профилактическому мероприятию «Твой выбор» присоединились представители районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

В Тюменской области в рамках комплексного оперативно–профилактического мероприятия «Твой выбор» полицейские совместно с субъектами профилактики посетили Голышмановскую общеобразовательную школу № 4.

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