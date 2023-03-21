Барабанов набрал 1+1 в матче с «Эдмонтоном». У него 47 очков в 66 играх

Александр Барабанов набрал 1+1 в матче с «Эдмонтоном». Форвард «Сан-Хосе» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (4:5 ОТ).
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