Производство российских чипов возьмёт под управление «К.У.П.О.Л.»

Российские заводы микроэлектроники объединят единой системой управления производством Минпромторг планирует внедрить единую систему управления производством микроэлектроники на 15 предприятиях России и Белоруссии.
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