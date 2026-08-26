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Производство российских чипов возьмёт под управление «К.У.П.О.Л.»

Производство российских чипов возьмёт под управление «К.У.П.О.Л.»

Российские заводы микроэлектроники объединят единой системой управления производством Минпромторг планирует внедрить единую систему управления производством микроэлектроники на 15 предприятиях России и Белоруссии.

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