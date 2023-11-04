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Эксперт оценил возможность дефицита бензина в России

Эксперт оценил возможность дефицита бензина в России

Владимир Путин поручил правительству совместно с нефтяными компаниями разработать план по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо, кроме того, обеспечить в достаточном количестве отечественных сельхозпроизводителей топливом.

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