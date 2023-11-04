Эксперт оценил возможность дефицита бензина в России

Владимир Путин поручил правительству совместно с нефтяными компаниями разработать план по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо, кроме того, обеспечить в достаточном количестве отечественных сельхозпроизводителей топливом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии