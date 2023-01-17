Слово и дело

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Яна Поплавская заявила, что Максим Галкин бесится из-за актерского забвения за границей

Яна Поплавская заявила, что Максим Галкин бесится из-за актерского забвения за границей

Признанный иноагентом в РФ шоумен Максим Галкин продолжает гастролировать за границей с оскорбительными монологами о Родине и соотечественниках.

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