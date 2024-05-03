Заведено дело из-за гибели рабочего на стройобъекте в Новой Москве

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на сайт ГСУ СК РФ по Москве.