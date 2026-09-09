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Контрафронт

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Гватемала: ранним вечером в результате стрельбы были убиты два человека на улицах Калле Б, 28 и...

Гватемала: ранним вечером в результате стрельбы были убиты два человека на улицах Калле Б, 28 и Авенида, 13 в Колонии Санта-Фе, Зона 13, Гватемала-Сити.

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