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Красный Север

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На Ямале открыли набор на второй поток проекта «Классы Первых»

На Ямале открыли набор на второй поток проекта «Классы Первых»

На Ямале открыли регистрацию для учащихся пятых классов на второй поток проекта «Классы Первых». Пройти ее можно на сайте до 30 сентября, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

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