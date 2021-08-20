Всё о разводахТуризмКуча говнаГлавной культурной новостью уходящей недели стала куча говна, наваленная на Болотной набережной в Москве.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСветлана ПетроваНа нормальные скульптуры фантазии не хватает? И кто то утверждает, главное(((Алексей Андреевичэто уже второй такой отстойный памятник подряд (первый Есенину)Наум НаумовДа. Монумент выглядит неважно. Что-то с психикой, у автора, не в порядке. А может, это просто денег бюджетных отпилили быриком. А дурни, считающие это искусством, всегда найдутся. Вон уже и Ксюха агитирует, но может она в доле.ДенисГовнюки и увидят только говно, у них мышление такое. Недотраханная баба член увидит.)))Комментировать
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