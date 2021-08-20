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    Хер её знает чё ей надо, но зато потрахается, может и бабок получит.Юля и беглый лаво...
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    а оно ей надо? освобождать Алёшку.Юля и беглый лаво...
  • Денис
    Говнюки и увидят только говно, у них мышление такое. Недотраханная баба член увидит.)))Куча говна

Куча говна

Куча говна

Главной культурной новостью уходящей недели стала куча говна, наваленная на Болотной набережной в Москве.

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Светлана Петрова
На нормальные скульптуры фантазии не хватает? И кто то утверждает, главное(((
Алексей Андреевич
это уже второй такой отстойный памятник подряд (первый Есенину)
Наум Наумов
Да. Монумент выглядит неважно. Что-то с психикой, у автора, не в порядке. А может, это просто денег бюджетных отпилили быриком. А дурни, считающие это искусством, всегда найдутся. Вон уже и Ксюха агитирует, но может она в доле.
Денис
Говнюки и увидят только говно, у них мышление такое. Недотраханная баба член увидит.)))

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