В США заявили о готовности России атаковать Угледар

Издание New York Times считает, ссылаясь на солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре, что падение Авдеевки и взятие под контроль Марьинки освободило российские силы для атаки на город Угледар с северного направления, бои идут уже в 20 километрах от города, в районе села Новомихайловка.