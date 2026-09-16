Екатеринбург залило: за 15 дней выпало 240% месячной нормы осадков

Текущий сентябрь в Екатеринбурге выдался аномально тёплым. За первые пятнадцать дней средний показатель температуры достиг +15,4 °C, тогда как климатическая норма для этого периода составляет +12,0 °C.
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