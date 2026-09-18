Прокуратура проверит благоустройство в Карачевском переулке Орла

В Орле разгорается скандал вокруг дворовой территории в Карачевском переулке. Местные жители, устав от некачественного благоустройства, записали видеообращение и выложили его в сеть.
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