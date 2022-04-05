Регулятор ФРГ: попечительское управление над Gazprom Germania не является национализацией

БЕРЛИН, 5 апр – РИА Новости. Глава Федерального сетевого агентства (BNA) Германии Клаус Мюллер заявил, что решение о передаче ведомству попечительского управления над Gazprom Germania не является национализацией, контроль будет ограничен по времени.
БЕРЛИН, 5 апр – РИА Новости. Глава Федерального сетевого агентства (BNA) Германии Клаус Мюллер заявил, что решение о передаче ведомству попечительского управления над Gazprom Germania не является национализацией, контроль будет ограничен по времени.
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